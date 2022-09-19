Video Yaşam Son Dakika: Fatih'te 2 polisi vuran saldırganın yakalandığı operasyon kamerada! İşte o anlar.. | Video
Son Dakika: Fatih'te 2 polisi vuran saldırganın yakalandığı operasyon kamerada! İşte o anlar.. | Video

Son Dakika: Fatih'te 2 polisi vuran saldırganın yakalandığı operasyon kamerada! İşte o anlar.. | Video

19.09.2022 | 20:59

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Son Dakika: Fatih’te 2 polisi vuran saldırganın yakalandığı operasyon kamerada! İşte o anlar.. | Video 00:21
Son Dakika: Fatih'te 2 polisi vuran saldırganın yakalandığı operasyon kamerada! İşte o anlar.. | Video 19.09.2022 | 20:59
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Son dakika haberi: Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'de bir kişi önce arkadaşı olan Ergül Maden'i öldürdü. Zanlı ardından sabah saatlerinde amcasının evini bastı, yengesi Güllü Güler'i' de vurup üst kata amcasının kızının evine çıktı. Burada da Sevim T. ve eniştesi Adem T.yi yaralayıp kaçtı. Fatih'te de Güven Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan sırt çantalı iki kişi kendisini durduran iki polise ateş edip kaçtı. Polisleri vuran şüphelinin Başakşehir'deki olayın faili Güven Güler olduğu öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre cani Güven Güler, Küçükçekmece'de bir viyadüğün altında saldırıda kullandığı tahmin edilen silah ile birlikte yakalandı. Operasyon anları böyle görüntülendi..

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