Taksim Meydanı’nda önce darp sonra gasp kamerada | Video

Taksim Meydanı’nda Fas uyruklu bir genç, bankta oturduğu esnada yanına gelen bir şahıs tarafından önce darp ardından da gasp edildi. Gencin telefonunu ve parasını çalarak kaçmaya başlayan şahıs, B Bölge Güven Timleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 7 Eylül Cuma günü saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydandaki bir bankta oturan Fas uyruklu El Wafı Lahcen'in yanına bir şahıs geldi. Şahıs Lahcen ile bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, genci güpegündüz vatandaşların gözü önünde darp etti. Şahıs ardından gencin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp ederek kaçmaya başladı.Meydandan koşarak çıkan şahıs ardından Gümüşsuyu İnönü Caddesine girerek kaçmaya devam etti. O esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, bir şahsın koştuğunu gördü. Dur ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren genç ile güven timleri arasında kovalamaca başladı.Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda gaspçı şahıs, bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Yaşı küçük Ü.K.'nun üst aramasını yapan güven timleri, gençten gasp ettiği telefonu ve parayı ele geçirdi. Gözaltına alınan Ü.K. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından "gasp" suçundan adliyeye sevk edildi.