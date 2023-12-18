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TEM Otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video

TEM Otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video

18.12.2023 | 14:04

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı. Kazada şoför yaralandı, Edirne istikametinde araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı.

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Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu, Celaliye mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Y.G. yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ortada bulanan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı.
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