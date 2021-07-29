Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı | Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı | Video

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına katılan sanatçılardan oldu. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı kampanyanın videosunda ünlü sanatçı Hayko Cepkin de yer aldı. Cepkin videodaki mesajında, " Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı. İşte o video...