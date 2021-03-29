Video Yaşam Yaralı yavru baykuşu kurtardı, etle besledi | Video

Yaralı yavru baykuşu kurtardı, etle besledi | Video

Yaralı yavru baykuşu kurtardı, etle besledi | Video
29.03.2021 | 10:31

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Esenyurt’ta bir vatandaş tarlada otururken yaralı halde bulduğu yavru baykuşu evine götürdü ve etle besledi. Yaralı baykuş tedavisi için belediye ekiplerine teslim edildi.

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Esenyurt'ta yaşayan Nurullah Tahvil, tarlada arkadaşlarıyla oturduğu sırada yerde bir hayvanın yattığını gördü. Hayvanın yanına gidince yavru bir baykuş olduğunu fark eden Tahvil, baykuşu eline alarak veterinere götürdü ama veterinerin kapalı olduğunu görünce eve götürmeye karar verdi. Tahvil, eve getirdiği yavru baykuşu etle beslediğini ve kuşun yaralı kanadının tedavisi için belediye ekipleri aradı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri müdürlüğü ekipleri, sevimli baykuşu tedavi etmek üzere evden aldı.

Yaralı yavru baykuşu kurtaran Nurullah Tahvil, "Boş tarlada oturuyorduk arkadaşlarla beraber çimenlikte uzanıyordu öyle başka bir hayvan sandım. Yerde oturmuş içine çekilmişti hayvan ölmüş gibiydi. Ben de hafiften oynadım hayvanla. Kendine geldi yürümeye başladı ama kanadı kırıktı. Yuvasını falan göremedim orada. İnternetten baktım et yiyorlarmış bunlar et verdim. Şuan karnı tok ismini de pamuk koydum. İnşallah iyi olur. Benim burada güvercinlerim de var baykuşu buraya saldığım zaman hepsi kaçtı korktu. Ama korkulacak bir hayvan da değil çok sevimli" şeklinde konuştu.

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