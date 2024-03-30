Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Nohut Pilaki, Şehriyeli & Mercimekli Yalancı Mantı 30.03.2024 | 17:13 Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimek ile şehriyeli & mercimekli yalancı mantıyı yalnızca birkaç dakikada hazırlıyor; katkısız, koruyucusuz, ev yapımı tadında Yayla Yemek Hazır Serisinden Domates Çorbası, Nohut Pilaki ve Salata Hazır Acı Miks ile menümüzü tamamlıyoruz! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

•2 Su Bardağı Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimek

•½ Çay Bardağı Zeytinyağı

•1 Su Bardağı Tel Şehriye

•1 Adet Kuru Soğan

•2 Diş Sarımsak

•1 Çay Kaşığı Toz Kırmızı Biber

•½ Çay Kaşığı Kimyon

•1 Tutam Karabiber

•1 Tutam Tuz

•1 Su Bardağı Sıcak Su

Sosu İçin;

•3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

•½ Tatlı Kaşığı Biber Salçası

•½ Tatlı Kaşığı Domates Salçası

•1 Tatlı Kaşığı Kuru Nane

•½ Tatlı Kaşığı Pul Biber

•1 Tutam Tuz

•2 Su Bardağı Sıcak Su

Servis İçin;

•4 Yemek Kaşığı Yoğurt

•1 Diş Sarımsak

•1 Tutam Tuz

•1 Avuç Maydanoz

Yapılışı:

Renk alana kadar kavurduğumuz şehriyeye küp küp doğradığımız soğanı ve sarımsağı ekliyoruz. Hafifçe tuzlayıp ocağı düşük ısıya alarak soğanlar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Baharatları da eklediğimiz tavaya Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimeği ve sıcak suyu ekleyerek pişmeye bırakıyoruz. Sosu için kavurduğumuz salçaya baharatları ve sıcak suyu ekliyoruz. Sarımsak ve tuzu eklediğimiz yoğurdu tabakladığımız mantıya ilave ederek, sos ile beraber servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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