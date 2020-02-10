Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siber Kale' olarak adlandırılan Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ni açtı | Video
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen siber saldırılara karşı koymak için kurulan; 'Siber Kale' olarak adlandırılan Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
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