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Kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu bölgenin görüntüsü ortaya çıktı

03.12.2019 | 18:15

Bursa Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları 40'ıncı saatini doldurdu. Kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Ekiplerinin arama çalışmaları hız kesmeden hem havadan hemde karadan devam ediyor.

Bursa Uludağ'da iki gün önce zirveye tırmanmak için gelen iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları 40'ıncı saatini doldurdu. Arama çalışmaları devam ederken dün akşam saatlerinde iki dağcının ayak izlerine ulaşılmış arama çalışmaları o bölgede yoğunluk kazanmıştı. İki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anlar ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu nokta ve arama kurtarma ekiplerinin ıslık ve düdükle arama çalışmaları da görünüyor.

Diğer yandan sabah saatlerinde başlayan aramalarında sıcak bölgesinden görüntüsü geldi ve o görüntülerde de ekiplerin kar motorlarıyla engebeli ve kar kalınlığının yüksek alanda sesli arama yaptığı görüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor

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