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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 26 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

SON DAKİKA: yeni haftaya hareketli başladı! 26 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Yeni hafta ile beraber son dakika hareketlilikleri de yakından takip edilecek. Bu noktada, Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları merak ediliyor. Gram bugün 486 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde bulunuyor. Peki, 26 Ekim 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? İşte, 26 Ekim güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 06:14 Son Güncelleme: 26.10.2020 06:14 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 26 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri, piyasaların ilk işlem gününde de yakından takip edilecek. Gram altının fiyatı bugün 486 TL seviyelerinden değer görüyor. Kovid-19 nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 26 Ekim 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 26 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

SON DAKİKA: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 26 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 26 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
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