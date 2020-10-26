SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketli başladı! 26 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri, piyasaların ilk işlem gününde de yakından takip edilecek. Gram altının fiyatı bugün 486 TL seviyelerinden değer görüyor. Kovid-19 nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 26 Ekim 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.