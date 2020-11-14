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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

! ’dan güncel ve canlı : 14 Kasım , gram, ata, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Pandemi süreci ile birlikte yükselen bir grafik içerisine giren altın, Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüştü. Son olarak geçtiğimiz hafta başından itibaren altın fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı. Bu alana yatırım yapan vatandaşlar ise, ‘güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 14 Kasım 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? İşte, 14 Kasım güncel , gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 07:08 Son Güncelleme: 14.11.2020 07:08 ABONE OL
SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

'dan güncel ! Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcısından ilgilisine bütün dikkatleri bu yöne çekti. Ağustos ayında pandemi kaynaklı olarak zirve rakamları gören altın daha sonra da yükselen grafiğine devam etmişti. Geçtiğimiz gün ise altın fiyatlarında çok sert düşüş yaşanırken, kademeli düşüş de devam ediyor. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, 'altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?' sorununun yanıtını araştırıyor. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 14 Kasım 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.107,70
  • Satış: 3.140,30

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.107,00
  • Satış: 3.154,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 466,22
  • Satış: 466,33

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.513,10
  • Satış: 1.536,10

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 756,60
  • Satış: 767,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

  • Alış: 2.997,48
  • Satış: 3.058,66

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 421,35
  • Satış: 437,64

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

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SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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