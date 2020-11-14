SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel altın fiyatları! Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcısından ilgilisine bütün dikkatleri bu yöne çekti. Ağustos ayında pandemi kaynaklı olarak zirve rakamları gören altın daha sonra da yükselen grafiğine devam etmişti. Geçtiğimiz gün ise altın fiyatlarında çok sert düşüş yaşanırken, kademeli düşüş de devam ediyor. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, 'altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?' sorununun yanıtını araştırıyor. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 14 Kasım 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.