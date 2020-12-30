SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Aralık gram, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Son haftalarda büyük bir düşüş grafiği içerisinde bulunan gram altının fiyatı bugün 443 TL'den işlem görüyor. Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan itibaren düşüş eğilimine girmişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

30 ARALIK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Aralık ayının sonu itibarı ile 2020'yi kaç TL'den kapatacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Haberimizden, 30 Aralık 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.