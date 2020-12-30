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: Kapalıçarşı'da bugün hareketlendi! 30 Aralık gram, , tam ve fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel ... Serbest piyasaların üçüncü işlem gününde altın fiyatları hareketlilikleri yakından izleniyor. Öyle ki, Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları merak ediliyor. Düşüşünü sürdüren fiyatı bugün 443 TL'den işlem görüyor. Aynı anda ONS bir yükseliş yaşarken çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları ise düşüş gösteriyor. Peki, 30 Aralık 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 30 Aralık güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:33 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Aralık gram, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Canlı ve güncel altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Son haftalarda büyük bir düşüş grafiği içerisinde bulunan gram altının fiyatı bugün 443 TL'den işlem görüyor. Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Bilindiği gibi, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan itibaren düşüş eğilimine girmişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

30 ARALIK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Aralık ayının sonu itibarı ile 2020'yi kaç TL'den kapatacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Haberimizden, 30 Aralık 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.953,10
  • Satış: 2.971,50

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.942,00
  • Satış: 2.986,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 443,38
  • Satış: 443,43

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.437,70
  • Satış: 1.456,80

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 718,90
  • Satış: 730,60

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.837,45
  • Satış: 2.893,58

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 400,35
  • Satış: 400,35

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Aralık gram, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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