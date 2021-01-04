SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 4 Ocak 2021 gram, yarım, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların ilk işlem gününde merak konusu oldu. Son haftalarda büyük bir düşüş eğiliminde olan gram altının fiyatı bugün hareketlendi ve 460 TL seviyelerini gördü. Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz aylarda son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Bilindiği üzere, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan itibaren düşüş içerisindeydi. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

4 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayında nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.