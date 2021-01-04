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: hareketlendi! 4 Ocak 2021 gram, yarım, , tam ve fiyatları bugün ne kadar?

Serbest piyasaların ilk işlem günü geride kalırken hareketlilikleri yakından takip edildi. Öyle ki, Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalardan bu yana düşüşte olan fiyatı bugün 461 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da bugün hareketlendi. Peki, 4 Ocak 2021 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 4 Ocak güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 20:49 Son Güncelleme: 4.1.2021 20:50 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 4 Ocak 2021 gram, yarım, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Canlı ve güncel altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların ilk işlem gününde merak konusu oldu. Son haftalarda büyük bir düşüş eğiliminde olan gram altının fiyatı bugün hareketlendi ve 460 TL seviyelerini gördü. Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz aylarda son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Bilindiği üzere, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan itibaren düşüş içerisindeydi. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

4 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayında nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 3.075,70
  • Satış: 3.100,80

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.048,00
  • Satış: 3.094,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 461,69
  • Satış: 461,81

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.497,50
  • Satış: 1.525,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 748,80
  • Satış: 763,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.937,40
  • Satış: 2.995,48

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 417,14
  • Satış: 433,27

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 4 Ocak 2021 gram, yarım, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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