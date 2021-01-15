SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! 15 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların son işlem gününde de yakından izleniyor. Gram altının fiyatı bugün küçük bir yükseliş ile 438 TL'den işlem görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan inişl çıkışlı bir grafik içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

15 OCAK 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 15 Ocak 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.