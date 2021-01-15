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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! 15 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

: Canlı sürpriz hareketlilikte! 15 Ocak , gram ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Serbest piyasaların son işlem gününde hareketlilikleri yakından izleniyor. Sabah saatlerinden itibaren canlı ve güncel altın fiyatları merak konusu oldu. fiyatı bugün 438 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da hafif bir yükseliş içerisinde bulunuyor. Peki, 15 Ocak 2021 çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 15 Ocak güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek son dakika...

Giriş Tarihi: 15.1.2021 07:10 Son Güncelleme: 15.1.2021 07:11 ABONE OL
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! 15 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların son işlem gününde de yakından izleniyor. Gram altının fiyatı bugün küçük bir yükseliş ile 438 TL'den işlem görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftadan inişl çıkışlı bir grafik içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

15 OCAK 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 15 Ocak 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.930,00
  • Satış: 2.965,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.909,00
  • Satış: 2.953,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 438,59
  • Satış: 438,66

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.431,00
  • Satış: 1.453,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 716,00
  • Satış: 726,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.807,33
  • Satış: 2.862,87

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 397,29
  • Satış: 426,65

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! 15 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?
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