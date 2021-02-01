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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 1 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

: yeni haftaya hareketli başladı! 1 Şubat Kapalıçarşı'da , gram ve fiyatları bugün ne kadar oldu?

Serbest piyasaların ilk işlem gününde hareketlilikleri yakından takip edilecek. Sabah saatlerinden itibaren canlı ve güncel altın fiyatları merak konusu hâline geldi. fiyatı bugün 435 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde ilerliyor. Peki, 1 Şubat 2021 çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 1 Şubat güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek canlı altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 1.2.2021 07:14 Son Güncelleme: 1.2.2021 07:14 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 1 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelişmeleri, serbest piyasaların ve Şubat ayının ilk işlem gününde yakından takip edilmeye başlandı. Gram altının fiyatı bugün küçük bir yükseliş neticesinde 435 TL'den değer görüyor. Koronavirüs pandemisi sebebi ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve fiyatı ise geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı bir grafik içerisinde ilerliyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

1 ŞUBAT 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının ortalarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 1 Şubat 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.901,00
  • Satış: 2.940,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.908,00
  • Satış: 2.952,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 435,24
  • Satış: 435,33

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.416,00
  • Satış: 1.439,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 711,00
  • Satış: 723,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 708,00
  • Satış: 720,00

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 393,30
  • Satış: 422,51

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 1 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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