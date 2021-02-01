SON DAKİKA: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 1 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri, serbest piyasaların ve Şubat ayının ilk işlem gününde yakından takip edilmeye başlandı. Gram altının fiyatı bugün küçük bir yükseliş neticesinde 435 TL'den değer görüyor. Koronavirüs pandemisi sebebi ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı ise geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı bir grafik içerisinde ilerliyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

1 ŞUBAT 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının ortalarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 1 Şubat 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.