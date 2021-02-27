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: Canlı bugün düşüşte! 27 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları bugün ne kadar oldu?

Canlı , hafta boyunca yine yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi oldu. Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da anlık altın fiyatları hareketlilikleri yakından takip ediliyor. Hafta başında yükseliş yaşayan hafta sonuna doğru düşüş yaşadı ve bugün 412 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ise dalgalanma yaşıyor. Öte yandan, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 27 Şubat 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 27.2.2021 08:29 Son Güncelleme: 27.2.2021 08:30 ABONE OL
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün düşüşte! 27 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikleri, piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da takip edilecek. Gram altın fiyatı, hafta başında yükseliş yaşamış, haftanın sonuna doğru düşüşe geçmişti. Gram altın fiyatı bugün ise 412 TL'den değer görüyor. Koronavirüs sebebiyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayını nasıl kapatacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 27 ŞUBAT 2021

27 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.779,00
  • Satış: 2.865,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.794,00
  • Satış: 2.836,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 412,20
  • Satış: 412,30

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.355,00
  • Satış: 1.403,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 678,00
  • Satış: 702,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.693,09
  • Satış: 2.746,41

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 376,16
  • Satış: 404,71

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün düşüşte! 27 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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