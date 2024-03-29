İzmir seçim sonuçları! 2024 İzmir seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

2024 İzmir seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan aday, partilerin oy oranları ve ilçelerdeki durum resmi duyurular sonrasında netlik kazanacak. Oy kullanma süreci, 31 Mart Pazar günü saat 17.00'de sona erecek ve sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar detaylara ulaşabilecek. Peki, 2024 İzmir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı, partileri oy oranları nasıl? İşte, YSK ile İzmir seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için İzmir Yerel Seçim Sonuçları ekranı;