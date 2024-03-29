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Haberler Fotohaber İzmir seçim sonuçları! 2024 İzmir seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:51

İzmir seçim sonuçları! 2024 İzmir seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

Türkiye 2024 yerel seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçmenler, 31 Mart Pazar günü tercihlerini belirleyerek, büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oy kullanacak. Seçim sonuçları, il ve ilçelerdeki oy dağılımları sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Peki, 2024 İzmir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı, partileri oy oranları nasıl oldu, hangi parti önde? İşte 2024 İzmir oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

İzmir seçim sonuçları! 2024 İzmir seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

2024 İzmir seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan aday, partilerin oy oranları ve ilçelerdeki durum resmi duyurular sonrasında netlik kazanacak. Oy kullanma süreci, 31 Mart Pazar günü saat 17.00'de sona erecek ve sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar detaylara ulaşabilecek. Peki, 2024 İzmir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı, partileri oy oranları nasıl? İşte, YSK ile İzmir seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ
Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için İzmir Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

İzmir seçim sonuçları! 2024 İzmir seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hamza Dağ

CHP: Cemil Tugay

İYİ Parti: Ümit Özlale

DEM Parti: Akın Birdal

Yeniden Refah: Cemal Arıkan

Zafer Partisi: Naşit Birgüvi

Memleket Partisi: Cüneyt Oğuz

İzmir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir seçim sonuçları! 2024 İzmir seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir seçim sonuçları! 2024 İzmir seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Hamza Dağ, CHP Cemil Tugay, İYİ Parti Ümit Özlale, DEM Parti Akın Birdal, Yeniden Refah Partisi Cemal Arıkan, Zafer Partisi Naşit Birgüvi, Memleket Partisi Cüneyt Oğuz ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir seçim sonuçları! 2024 İzmir seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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