Karabük'te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Karabük kar tatili için Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 01.01.2026 20:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 20:07
Karabük'te etkisini gösteren kar yağışı ve olumsuz hava şartları, 2 Ocak 2026 Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Öğrenci, veli ve öğretmenler, Karabük Valiliği'nden gelecek olası tatil açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki Karabük'te okullar tatil mi, Valilik açıklama yaptı mı?