Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Karabük'te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Karabük kar tatili için Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 01.01.2026 20:04 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 20:07

Karabük'te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Karabük kar tatili için Valilik duyurdu!

Karabük'te etkisini gösteren kar yağışı ve olumsuz hava şartları, 2 Ocak 2026 Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Öğrenci, veli ve öğretmenler, Karabük Valiliği'nden gelecek olası tatil açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki Karabük'te okullar tatil mi, Valilik açıklama yaptı mı?

  • ABONE OL
Karabük’te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Karabük kar tatili için Valilik duyurdu!

Karabük'te etkisini artıran kar yağışı sonrası 2 Ocak 2026 Cuma günü için okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda gözler, Karabük Valiliği tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, 2 Ocak Cuma günü Karabük'te okullar tatil mi?

Karabük’te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Karabük kar tatili için Valilik duyurdu!

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karabük’te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Karabük kar tatili için Valilik duyurdu!

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don ve buzlanma ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

Karabük’te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Karabük kar tatili için Valilik duyurdu!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Karabük’te yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Karabük kar tatili için Valilik duyurdu!