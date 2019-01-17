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Hazer Amani kimdir?

Şarkıcı Sıla ile birlikte görüntülenen Hazer Mani, magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Peki, Hazer Amani kimdir ve kaç yaşında?

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Anne tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde okuyan Hazer Amani, lisan eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazer Amani, 2011 yılında "En Yaratıcı Şefi" ödülünü aldı.
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Sıla ile Hazer Amani birlikte görüntülendi! Hazer Armani kimdir?
Sıla ile Hazer Amani birlikte görüntülendi! Hazer Armani kimdir?
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