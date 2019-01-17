Hazer Amani kimdir?

Anne tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde okuyan Hazer Amani, lisan eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazer Amani, 2011 yılında "En Yaratıcı Şefi" ödülünü aldı.