Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan kimdir?

Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan Tübitak ödül töreninde 'Temel Bilimler' ödüllerini alan isimler arasında yer aldı.

"Deneysel yüksek enerji fiziği alanında uluslararası deneylerde yapmış olduğu yeni temel parçacıkların keşfi ve hassas ölçümleri konularındaki uluslararas�� düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.



Anabilim Dalı: Fizik, Yüksek Enerji Fiziği

Araştırma Alanları: Deneysel Parçacık Fiziği (özellikle büyük çarpıştırıcılarda keşif analizleri, hassas ölçümler ve bunların fenomenolojik yorumlanması, ayrıca küçük deneysel hızlandırıcılar ve parçacık algıcı fiziği)

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü