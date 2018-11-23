Rüyada fabrika görmek ne anlama gelir?

Rüya sahibinin büyük bir iş yapmaya teşebbüs edecektir. Fabrikada çalıştığını görmek: Sıhhat ve saadete işarettir. Fabrikaya girmek: Devlet dairesinde çalışmak demektir. Fabrikadan çıkmak: İş veya vazifeden çıkarılmak, atılmak demektir. İLGİLİ SON HABER Rüyada Fabrika Görmek Rüyada Fabrika toplum olarak yorumlanır. Fabrika gören kendi çabalarıyla toplumda iyi bir yere gelir anlamındadır. Fabrikadan uzaklaştığını gören çevreden uzaklaşır. Rüyada büyük yada küçük fabrika görmek aslında genel olarak düşünülmemeli çünkü fabrika rüyası aynı zamanda rüya sahibiyle, yani rüya...