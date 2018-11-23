Rüyada fabrika görmek ne anlama gelir?

Rüya sahibinin büyük bir iş yapmaya teşebbüs edecektir.Fabrikada çalıştığını görmek: Sıhhat ve saadete işarettir.Fabrikaya girmek: Devlet dairesinde çalışmak demektir.Fabrikadan çıkmak: İş veya vazifeden çıkarılmak, atılmak demektir.