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Rüyada fabrika görmek ne anlama gelir?
Rüyada fabrika görmek ne anlama gelir?
Rüya sahibinin büyük bir iş yapmaya teşebbüs edecektir.
Fabrikada çalıştığını görmek: Sıhhat ve saadete işarettir.
Fabrikaya girmek: Devlet dairesinde çalışmak demektir.
Fabrikadan çıkmak: İş veya vazifeden çıkarılmak, atılmak demektir.
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