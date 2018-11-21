Rüyada hilal görmek ne anlama gelir?

Rüyada hilal görmek, müjde, Allah'ın yardımı, temiz ve iffetli kadın demektir. Gökte hilal görenin insanlar arasında sözü geçerli olur. Şahitliği makbul olur. Bekar biri hilal görürse, asil ve zarif bir kızla evlenir. Aynı rüyayı bir kadın görürse, muradına kavuşur veya kız çocuğu olur. Kısır biri hilal görürse, çocuğu olur. Hilalin tamamlanıp ay olduğunu görmek dünya ve ahiret hayatının mesut olacağıa ve yarım kalmış işinin tamamlanacağına işarettir.

Hilalin koynundan çıktığını görmek: Hayırlı bir evlat sahibi olmaya delalet eder.