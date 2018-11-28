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Rüyada kabir görmek ne anlama gelir?
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Rüyada kabir görmek rüya görenin hapse girmesine yorumlanır. Kabir kazmak veya kabir yaptırdığınızı görmek de evinizi tamir ettireceğinize işaret eder.

Diri diri kabre girmek: Hapse girmeye veya işlerinizde karşılaşılacak olan zorluklara işaret eder.

Kabirden diri bir insan çıktığını görmek: Başlanılan bir işte veya genel olarak işlerinizde başarılı olmanız demektir.

Zengin bir adamın kabri üzerinde durmak: Elinize yakın zamanda bir para veya mal geçmesi beklenir.

Kabir üzerinde yeşillikler ve çiçekler görmek: O kabir sahibinin Allah nezdinde makbul ve iyi bir kul olduğuna delildir.

Kabristanı bakımlı ve çok güzel görmek: Toplumun ve memleketin güzel günlerine veya zenginleşeceğine işaret eder.

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