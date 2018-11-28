Rüyada kabir görmek ne anlama gelir?

Rüyada kabir görmek rüya görenin hapse girmesine yorumlanır. Kabir kazmak veya kabir yaptırdığınızı görmek de evinizi tamir ettireceğinize işaret eder.
Diri diri kabre girmek: Hapse girmeye veya işlerinizde karşılaşılacak olan zorluklara işaret eder.
Kabirden diri bir insan çıktığını görmek: Başlanılan bir işte veya genel olarak işlerinizde başarılı olmanız demektir.
Zengin bir adamın kabri üzerinde durmak: Elinize yakın zamanda bir para veya mal geçmesi beklenir.
Kabir üzerinde yeşillikler ve çiçekler görmek: O kabir sahibinin Allah nezdinde makbul ve iyi bir kul olduğuna delildir.
Kabristanı bakımlı ve çok güzel görmek: Toplumun ve memleketin güzel günlerine veya zenginleşeceğine işaret eder.