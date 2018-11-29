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Rüyada kamçı görmek ne anlama gelir?
Rüyada kamçı görmek ne anlama gelir?

Rüyasında kamçı gören kişi arzuların ulaşır, ihtiyaçlarını giderir. Çocuk ve haline uygun arkadaş manalarına da gelir. Bir kimse rüyada bir adamı kamçı ile dövdüğünü görse, o kimseye nasihat eder. Rüyada dövülen kişide ağrı ve titreme görülürse, nasihatleri tesirli olur.
Elinde kamçı görmek: Çevrenizdeki insanlara bir şeyler anlatmanız ve tesirli olmanızdır.
Bir atı kamçılamak: Başladığınız veya başlayacağınız işlerde muvaffak olmaya ve kazanacağınıza işarettir.
Kamçı ile dövüldüğünü görmek: Sizi dövenden veya başka birisinden çok büyük iyilikler görmektir.

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