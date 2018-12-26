TÜBİTAK sağlık ödülünü kazanan Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç kimdir?

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç TÜBA sağlık bilimleri ödülünü kazanan isim oldu. Peki Prof. Dr. Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç kimdir? TÜBİTAK 2018 yılı "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" kazananları açıklandı. 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 teşvik ödülü olmak üzere verilen 18 ödülün 10'unu TÜBA üyeleri kazandı.

Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç

"Nörodejeneratif hastalıklar alanında nörodejeneratif hastalıkların patofizyolojisi, hücresel sinyal iletim yolaklarının regülasyonu ve sirkadyen ritim ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Fizyoloji

Araştırma Alanları: Nörodejenerasyon, İnme ve tedavisi

Görev Yeri: İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, REMER Araştırma Merkezi