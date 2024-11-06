2024 ABD seçim sonucu | Trump Beyaz Saray yolunda! ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
2024 ABD seçim sonuçları ABD'de, sonucu merakla beklenen başkanlık yarışında Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump karşı karşıya gelirken, sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemlerine geçildi. ABD başkanlık seçimlerindeki son durumu A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, canlı yayınla aktardı...
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