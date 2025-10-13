Video Dünya ABD’de küçük bir uçak park alanına düştü: En az 2 kişi hayatını kaybetti | Video
ABD'de küçük bir uçak park alanına düştü: En az 2 kişi hayatını kaybetti | Video

ABD’de küçük bir uçak park alanına düştü: En az 2 kişi hayatını kaybetti | Video

13.10.2025 | 09:21

ABD’nin Teksas eyaletinde küçük bir uçağın tır ve karavanların bulunduğu bir park alanına düşmesi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Teksas eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde seyreden küçük bir uçak, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle Hick Havaalanı yakınlarındaki tır ve karavanların bulunduğu bir park alanına düştü. Yerel saat ile 13:30 sıralarında yaşanan kazanın ardından olay yerinde yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, uçakla birlikte bazı tırların ve bir ticari binanın da alev aldığını belirterek, kaza mahallinde 2 cansız bedene ulaşıldığını açıkladı. Uçağın nereden kalktığı, yaşamını yitirenlerin kimlikleri ve kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
