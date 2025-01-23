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ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

23.01.2025 | 08:24

ABD’nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde bulunan bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Olay sonrasında intihar eden saldırgan dahil 2 öğrenci hayatını kaybederken, 1 öğrenci ise yaralandı.

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ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde bulunan Antioch Lisesi'nde silahlı saldırı paniği yaşandı. Nashville polisinden edinilen bilgilere göre, yerel saat ile 11.09'da okul kafeteryasına gelen 17 yaşındaki Solomon Henderson adlı öğrenci, elindeki silahla 2 öğrenciyi yaraladıktan sonra kendisini vurdu. Saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, ağır yaralanan 16 yaşındaki Josselin Corea Escalante isimli öğrencinin ise Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ne nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği kaydedildi. Saldırıda yaralanan bir diğer öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olay sırasında ve sonrasında yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Polis Şefi John Drake, silahlı saldırının nedenini ve 17 yaşındaki saldırganın silaha nasıl ulaştığını henüz bilmediklerini belirterek, "Federal ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz ve şu anda silahın izini sürüyorlar" açıklamasında bulundu. Antioch Lisesi'nden yapılan açıklamada ise, yaşanan olay nedeniyle okulda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.
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