ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video
ABD’nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde bulunan bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Olay sonrasında intihar eden saldırgan dahil 2 öğrenci hayatını kaybederken, 1 öğrenci ise yaralandı.
OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Polis Şefi John Drake, silahlı saldırının nedenini ve 17 yaşındaki saldırganın silaha nasıl ulaştığını henüz bilmediklerini belirterek, "Federal ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz ve şu anda silahın izini sürüyorlar" açıklamasında bulundu. Antioch Lisesi'nden yapılan açıklamada ise, yaşanan olay nedeniyle okulda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.
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