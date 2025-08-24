Video Dünya ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video

24.08.2025 | 08:47

Irak'ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, bölgede DEAŞ ve el-Kaide terör örgütlerinin yayılmasından endişe duyduğunu açıklarken, Irak hükümeti kaygıların yersiz olduğunu aktardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, ABD ve müttefiklerinin terörle mücadelesine ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Shea açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde ABD, terörle mücadelede küresel çabalarını yoğunlaştırarak DEAŞ ve el-Kaide terör örgütlerinin üst düzey kadrosuna, altyapısı ve finansal ağlarına yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Önemli başarılar arasında Somali, Irak ve Suriye'de üst düzey DEAŞ saldırı planlayıcılarının ortadan kaldırılması ve Afganistan'daki Abbey Kapısı terörist bombalamasından sorumlu olduğu iddia edilen kişinin ABD'nin gözetimine teslim edilmesi yer alıyor. Bu eylemler, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması ve uluslararası güvenliğin sağlanmasındaki kararlılığımızın bir göstergesidir. ABD, terörle mücadelede müttefikler ve bölgesel aktörlerle ortaklıklara öncelik vermeye devam ediyor. İstihbarat paylaşımı ve ortak operasyonlar doğrultusunda terörist ideolojilerin yayılmasının önüne geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ: "BÖLGESEL GELİŞMELERDEN KAYGI DUYUYORUZ"
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ise Shea'nın açıklamasını yineleyerek, Irak bölgesinde DEAŞ ve el-Kaide'ye yönelik gelişmelerden kaygı duyduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, Irak, Suriye ve Somali'de terörle mücadele baskısını sürdürerek DEAŞ'ın faaliyetlerini kısıtlayan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelere övgüler iletildi.

"IRAK SINIRLARI TAMAMEN GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR"
Irak hükümeti de, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya karşılık verdi. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, DEAŞ'ın Irak için bir tehdit oluşturmadığını belirterek, güvenlik güçlerinin muhtemel gelişmelere karşı tamamen hazırlıklı olduğunu vurguladı. Sözcü El-Numan, DEAŞ'ın Irak'ta sürekli saldırılara uğratılarak felç bırakıldığını ve Irak'ta terör örgütüne yönelik uluslararası kaygıların, yersiz olduğunu ve örgütlerin çevredeki diğer ülkelerde yayılmasına bağlı olduğunu aktardığı açıklamasında, "Güvenlik güçleri, terör örgütünün kalıntılarına karşı günlük istihbarat ve saha operasyonları yürütüyor, teyakkuz ve yüksek kabiliyetleri sayesinde sürekli saldırılar düzenliyor. Irak sınırları tamamen güvence altına alınmıştır, bölgesel gelişmeler ülkenin güvenliğini etkileyemez" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 00:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 24.08.2025 | 08:47
Çin’de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 01:12
Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 23.08.2025 | 14:02
Kolombiya’da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 01:32
Kolombiya'da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 22.08.2025 | 12:00
İran’dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 02:28
İran'dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 21.08.2025 | 14:45
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 03:34
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 21.08.2025 | 15:13
Japonya’daki ABD savaş gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü | Video 00:33
Japonya'daki ABD savaş gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü | Video 21.08.2025 | 11:20
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 01:03
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 21.08.2025 | 08:51
DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER! Fransız yayıncı, canlı yayın maratonu sırasında öldü | Video 05:03
DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER! Fransız yayıncı, canlı yayın maratonu sırasında öldü | Video 20.08.2025 | 09:37
Beyaz Saray: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti | Video 06:06
Beyaz Saray: "Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti" | Video 20.08.2025 | 08:52
Rusya, Washington zirvesinden saatler sonra Ukrayna’yı vurdu | Video 00:37
Rusya, Washington zirvesinden saatler sonra Ukrayna'yı vurdu | Video 19.08.2025 | 16:11
ABD’de yük gemisinde patlama! O anlar böyle görüntülendi | Video 00:31
ABD'de yük gemisinde patlama! O anlar böyle görüntülendi | Video 19.08.2025 | 14:55
Rusya’daki fabrika patlamasında can kaybı 25’e yükseldi | Video 02:49
Rusya'daki fabrika patlamasında can kaybı 25'e yükseldi | Video 19.08.2025 | 14:39
Trump, Zelenskiy ile görüştü : 1-2 hafta içinde anlaşmaya varabiliriz | Video 05:16
Trump, Zelenskiy ile görüştü : "1-2 hafta içinde anlaşmaya varabiliriz" | Video 19.08.2025 | 08:54
Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 17 yaralı | Video 00:58
Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 17 yaralı | Video 18.08.2025 | 10:48
Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video 02:12
Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video 18.08.2025 | 10:11
İsrail’deki savaş karşıtı protestolarda 25 kişi tutuklandı | Video 02:47
İsrail’deki savaş karşıtı protestolarda 25 kişi tutuklandı | Video 17.08.2025 | 15:54
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 02:03
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 17.08.2025 | 10:44
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 09:51
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 17.08.2025 | 08:37
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de: Türkiye hükümeti ve Erdoğan’a önem veriyoruz | Video 12:36
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'de: "Türkiye hükümeti ve Erdoğan'a önem veriyoruz" | Video 15.08.2025 | 12:52
İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, Filistinli direnişçi Bergusi’yi böyle tehdit etti | Video 00:13
İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, Filistinli direnişçi Bergusi'yi böyle tehdit etti | Video 15.08.2025 | 12:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY