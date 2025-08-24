ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 24.08.2025 | 08:47 Irak'ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, bölgede DEAŞ ve el-Kaide terör örgütlerinin yayılmasından endişe duyduğunu açıklarken, Irak hükümeti kaygıların yersiz olduğunu aktardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, ABD ve müttefiklerinin terörle mücadelesine ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Shea açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde ABD, terörle mücadelede küresel çabalarını yoğunlaştırarak DEAŞ ve el-Kaide terör örgütlerinin üst düzey kadrosuna, altyapısı ve finansal ağlarına yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Önemli başarılar arasında Somali, Irak ve Suriye'de üst düzey DEAŞ saldırı planlayıcılarının ortadan kaldırılması ve Afganistan'daki Abbey Kapısı terörist bombalamasından sorumlu olduğu iddia edilen kişinin ABD'nin gözetimine teslim edilmesi yer alıyor. Bu eylemler, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması ve uluslararası güvenliğin sağlanmasındaki kararlılığımızın bir göstergesidir. ABD, terörle mücadelede müttefikler ve bölgesel aktörlerle ortaklıklara öncelik vermeye devam ediyor. İstihbarat paylaşımı ve ortak operasyonlar doğrultusunda terörist ideolojilerin yayılmasının önüne geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ: "BÖLGESEL GELİŞMELERDEN KAYGI DUYUYORUZ"

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ise Shea'nın açıklamasını yineleyerek, Irak bölgesinde DEAŞ ve el-Kaide'ye yönelik gelişmelerden kaygı duyduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, Irak, Suriye ve Somali'de terörle mücadele baskısını sürdürerek DEAŞ'ın faaliyetlerini kısıtlayan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelere övgüler iletildi.

"IRAK SINIRLARI TAMAMEN GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR"

Irak hükümeti de, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya karşılık verdi. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, DEAŞ'ın Irak için bir tehdit oluşturmadığını belirterek, güvenlik güçlerinin muhtemel gelişmelere karşı tamamen hazırlıklı olduğunu vurguladı. Sözcü El-Numan, DEAŞ'ın Irak'ta sürekli saldırılara uğratılarak felç bırakıldığını ve Irak'ta terör örgütüne yönelik uluslararası kaygıların, yersiz olduğunu ve örgütlerin çevredeki diğer ülkelerde yayılmasına bağlı olduğunu aktardığı açıklamasında, "Güvenlik güçleri, terör örgütünün kalıntılarına karşı günlük istihbarat ve saha operasyonları yürütüyor, teyakkuz ve yüksek kabiliyetleri sayesinde sürekli saldırılar düzenliyor. Irak sınırları tamamen güvence altına alınmıştır, bölgesel gelişmeler ülkenin güvenliğini etkileyemez" ifadelerini kullandı.