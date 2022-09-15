Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Azerbaycan: "400 Ermeni askeri öldürüldü" | Video 15.09.2022 | 18:37
00:41
Kraliçe Elizabeth'in naaşı başında bekleyen asker bayıldı | Video 15.09.2022 | 12:41
07:07
Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi | Video 15.09.2022 | 10:29
08:25
04:33
Ürdün'de çöken binada can kaybı sayısı 9’a yükseldi | Video 14.09.2022 | 23:16
00:59
00:25
Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi | Video 14.09.2022 | 22:02
01:25
Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı Westminster Hall'e getirildi | Video 14.09.2022 | 17:57
03:17
00:41
Çin'de dağa bırakılan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu | Video 14.09.2022 | 16:18
00:20
Hindistan'da minibüs şarampole yuvarlandı: 11 ölü, 25 yaralı | Video 14.09.2022 | 11:13
01:16
Kral Charles yine sinirlendi! Bu kez dolmakalem... | Video 14.09.2022 | 11:49
00:15
Aliyev paylaştı! Bayraktar SİHA'lar Ermenistan güçlerini böyle vurdu | Video 14.09.2022 | 10:26
01:02
01:08
Hindistan’da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü | Video 13.09.2022 | 10:39
13:52
SON DAKİKA! Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma | Video 13.09.2022 | 00:51
00:57
Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 00:16
07:14
02:02
Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı | Video 12.09.2022 | 21:43
00:40
Prens Andrew'e hakaret eden gence İngiliz polisinden müdahale | Video 12.09.2022 | 19:07
Azerbaycan'dan son dakika açıklaması: "Yaklaşık 400 Ermeni askeri öldürüldü. Ermenistan'ın askeri cephaneliği yok edildi. Ermenistan'ın hava savunma sistemi imha edildi. 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı."