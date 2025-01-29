Video Dünya Bazı küçük değişiklikler uyku kalitesini artırabilir! İşte bunun için yapmanız gereken basit püf noktaları... | Video
Bazı küçük değişiklikler uyku kalitesini artırabilir! İşte bunun için yapmanız gereken basit püf noktaları... | Video

Bazı küçük değişiklikler uyku kalitesini artırabilir! İşte bunun için yapmanız gereken basit püf noktaları... | Video

29.01.2025 | 11:45

Sadece birkaç değişiklik yapmak uykunuzu ve sağlığınızı iyileştirebilir. Dahili hekim, Harvard Tıp Fakültesi eğitmeni Trisha Pasricha açıkladı.

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