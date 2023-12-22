Çekya’daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 22.12.2023 | 08:44 Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Charles Üniversitesi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çekya'nın başkenti Prag'daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği ve güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN ATLADI

Çevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde, saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı. Bir sınıfın içinde kaydedilen görüntüde ise, sınıfta bulunan öğrenci ve öğretmenlerin ise yere yatarak kurtarılmayı beklediği görüldü. Üniversiteye düzenlenen saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Saldırganın, üniversite saldırısı öncesi babasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı.