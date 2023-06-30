Fransa yangın yeriyken Macron partide eğlendi | Video
Fransa'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Ülkenin farklı noktalarında ayaklanmalar ve gösteriler devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşiyle birlikte Elton John'un yer aldığı bir partide eğlenirken görüntülendi.
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