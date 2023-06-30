Video Dünya Fransa yangın yeriyken Macron partide eğlendi | Video
Fransa yangın yeriyken Macron partide eğlendi | Video

Fransa yangın yeriyken Macron partide eğlendi | Video

30.06.2023 | 11:34

Fransa'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Ülkenin farklı noktalarında ayaklanmalar ve gösteriler devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşiyle birlikte Elton John'un yer aldığı bir partide eğlenirken görüntülendi.

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