İsrail polisinin insanlık dışı saldırıları sürüyor! 61 Filistinli yaralandı
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İsrail güçlerinin Filistinlilere uyguladığı şiddet artarak devam ediyor. Polislerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasında Filistinlilerin İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarına düzenlediği protestoya müdahale etmesi sonucu 61 Filistinli yaralandı.