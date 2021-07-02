Video Dünya İsrail polisinin insanlık dışı saldırıları sürüyor! 61 Filistinli yaralandı

İsrail polisinin insanlık dışı saldırıları sürüyor! 61 Filistinli yaralandı

İsrail polisinin insanlık dışı saldırıları sürüyor! 61 Filistinli yaralandı
02.07.2021 | 00:05

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İsrail güçlerinin Filistinlilere uyguladığı şiddet artarak devam ediyor. Polislerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasında Filistinlilerin İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarına düzenlediği protestoya müdahale etmesi sonucu 61 Filistinli yaralandı.

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