İsrail'den Nebatiye'ye saldırı: Belediye başkanı dahil 5 kişi öldü | Video 16.10.2024 | 14:23 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de iki belediye binasına gerçekleştirdiği saldırıda belediye başkanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in belediye meclisi toplantısını kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Lübnan'a saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de belediye binası ve Nebatiye Belediyeleri Birliği'ni bombaladı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Belediye Başkanı Dr. Ahmed Kahil dahil en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati yaptığı açıklamada, İsrail'in kasıtlı olarak belediye meclisi toplantısını hedef aldığını, saldırıyı kınadığını ifade etti. Mikati, "Dünyanın tüm ülkeleri Lübnan halkına yönelik bir saldırıyı caydıramıyorsa BM Güvenlik Konseyi'ne başvurarak ateşkes talebinde bulunmanın bir faydası olur mu? Düşmanı Lübnan'a ulaşan suçlarından ne caydırabilir? Güneydeki barışı koruma güçlerini hedef almanın amacı nedir? Peki bu gerçek ışığında ne gibi bir çözüm bekleniyor" şeklinde konuştu.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail ordusu ise Nebatiye'de "Hizbullah'a ait onlarca altyapı hedefini vurduğunu ve yer altı altyapısını ortadan kaldırdığını" iddia etti. Yapılan açıklamada, "Bugün savaş uçakları, Kuzey Komutanlığı iş birliğiyle Hizbullah'ın Nebatiye bölgesindeki onlarca terör hedefine saldırı düzenledi. Saldırıya uğrayan hedefler arasında Hizbullah'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak sivil binaların yakınına yerleştirdiği askeri binalar, karargahlar ve mühimmat depoları yer alıyor" denildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden dün yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana 2 bin 350 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 906 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.