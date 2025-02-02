İsrail’in sınır dışı ettiği 7 Filistinli mahkum Refah’ta | Video 02.02.2025 | 08:40 İsrail’in bugün esir takası çerçevesinde sınır dışı edilmesi şartıyla serbest bıraktığı 7 Filistinli mahkum, Mısır’ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, bugün esir takası çerçevesinde 183 Filistinliyi serbest bıraktı. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sınır dışı edilmeleri şartıyla serbest bıraktığı 7 Filistinli mahkumun Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaştığı aktarıldı.