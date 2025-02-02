İsrail’in sınır dışı ettiği 7 Filistinli mahkum Refah’ta | Video
İsrail’in bugün esir takası çerçevesinde sınır dışı edilmesi şartıyla serbest bıraktığı 7 Filistinli mahkum, Mısır’ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaştı.
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