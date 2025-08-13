Video Dünya Macaristan Başbakanı Orban: "Rusya, Ukrayna'daki savaşı kazandı" | Video
13.08.2025 | 12:37

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Şu anda sanki savaş ucu açık şekilde sürecekmiş gibi konuşuyoruz ama öyle değil. Ukraynalılar savaşı kaybetti. Rusya, bu savaşı kazandı" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün akşam saatlerinde sosyal medya platformu Youtube'da "Patrita" adlı kanalda katıldığı programda Ukrayna'daki savaş ve ABD ile Rusya liderleri arasında Cuma günü yapılacak Ukrayna zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güvenlik politikası uzmanı György Nogradi ile yaptığı söyleşide Orban, "Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşurken sanki bu savaş ucu açık bir şekilde sürecekmiş gibi konuşuyoruz ama öyle değil. Ukraynalılar savaşı kaybetti. Rusya bu savaşı kazandı" dedi. Orban, tek sorunun, "Ukrayna'nın arkasında duran Batılıların" ne zaman ve hangi şartlarda bunu kabul edecekleri ve bundan ne sonuçlar çıkaracakları olduğunu söyledi. Orban, Avrupa'nın da kendi geleceğini elinde tutabilmesi için Ruslarla müzakere etmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın zor durumda olduğunu ve Ukraynalıların sadece Avrupalılar ve azalan ölçüde olsa da Amerikalılar tarafından desteklendiği için teslim olmadığını vurgulayan Orban, "Eğer müzakere masasında değilsen, o halde menüdesin" ifadesini kullandı. AB Konseyi'nin Rusya-ABD görüşmesiyle ilgili açıklamasını, içinde Ukrayna'nın AB üyeliğine atıf olduğu için veto ettiğini de vurgulayan Orban, Macar halkının "Ukrayna, AB üyesi olmayacak" dediğini ve bu karara aykırı beyanları imzalamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacakları görüşme öncesinde AB liderleri tarafından yayınlanan Ukrayna bildirisinin Avrupa'yı "gülünç ve acınası" gösterdiğini kaydeden Orban, "İki lider, Ruslar ve Amerikalılar müzakere etmek için bir araya gelip otururken siz davet edilmemişseniz o halde telefona sarılmak, ortalıkta koşuşturmak ve dışarıdan bağırmak olmaz" ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın başarı şansı kalmadığını, çünkü Avrupalı liderlerin içindeki "büyüklük arzusunun" kaybolduğunu ileri süren Orban, iyi yaşamak isteyenin büyük ve güçlü olması gerektiğini söyledi.

