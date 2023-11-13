Video Dünya Netanyahu ABD basınına konuştu! 'Çok şey biliyoruz' dedi! ABD'yi tehdit etti | Video
Netanyahu ABD basınına konuştu! 'Çok şey biliyoruz' dedi! ABD'yi tehdit etti | Video

Netanyahu ABD basınına konuştu! 'Çok şey biliyoruz' dedi! ABD'yi tehdit etti | Video

13.11.2023 | 10:05

ABD'nin bir yandan sırtını sıvazlayıp katliam için silah sattığı bir yandan da insani duraklama çağrısında bulunduğu İsrail, acımasızca saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, CNN'e verdiği röportajda Gazze için planladıkları sonu açık açık itiraf ederken ABD'yi de tehdit etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gazze’de kundağa sarılmadan toprağa sarılan çocukların hikayesi | Video 07:42
Gazze'de kundağa sarılmadan toprağa sarılan çocukların hikayesi | Video 13.11.2023 | 10:52
Gazze’de İsrail katliamının 38. günü | Video 09:11
Gazze'de İsrail katliamının 38. günü | Video 13.11.2023 | 10:18
İşgalci İsrail, Türkleri Mescid-i Aksa’ya almıyor! | Video 03:07
İşgalci İsrail, Türkleri Mescid-i Aksa'ya almıyor! | Video 13.11.2023 | 10:19
Netanyahu ABD basınına konuştu! ’Çok şey biliyoruz’ dedi! ABD’yi tehdit etti | Video 00:19
Netanyahu ABD basınına konuştu! 'Çok şey biliyoruz' dedi! ABD'yi tehdit etti | Video 13.11.2023 | 10:05
İsrail, Han Yunus’ta sivil yerleşim yerini vurdu: 13 ölü | Video 01:47
İsrail, Han Yunus’ta sivil yerleşim yerini vurdu: 13 ölü | Video 12.11.2023 | 16:46
ABD’de 21 saatlik ameliyatla ilk tam göz nakli | Video 00:43
ABD’de 21 saatlik ameliyatla ilk tam göz nakli | Video 12.11.2023 | 16:46
İsrail’den Gazze’ye yoğun bombardıman | Video 14:30
İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman | Video 12.11.2023 | 14:25
Joe Biden törende ne yapacağını unuttu | Video 00:16
Joe Biden törende ne yapacağını unuttu | Video 12.11.2023 | 13:29
İsrail gazetesi: İsrailli sivil-Hamaslı ayrımı daha sonra yapılabildi | Video 01:26
İsrail gazetesi: "İsrailli sivil-Hamaslı ayrımı daha sonra yapılabildi" | Video 12.11.2023 | 09:51
Londra’da Filistin’e destek yürüyüşü | Video 09:32
Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü | Video 11.11.2023 | 16:40
Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail’in Gazze’ye su ve gıda girişini engellemesi savaş suçudur | Video 06:06
Ürdün Kralı 2. Abdullah: "İsrail'in Gazze'ye su ve gıda girişini engellemesi savaş suçudur" | Video 11.11.2023 | 16:20
Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD’den ve BMGK’dan İsrail’in Gazze saldırılarını durdurmasını istiyoruz | Video 10:26
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD'den ve BMGK'dan İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmasını istiyoruz" | Video 11.11.2023 | 16:00
Dünyanın gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan: Batı’nın tavrı acizlik, korkaklıktır... | Video 12:42
Dünyanın gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan: "Batı’nın tavrı acizlik, korkaklıktır..." | Video 11.11.2023 | 15:17
SON DAKİKA: Hamas İsrail askerlerini böyle vurdu! | Video 02:13
SON DAKİKA: Hamas İsrail askerlerini böyle vurdu! | Video 11.11.2023 | 14:32
İsrail katliamına verdikleri destekle biliniyordu: New York’ta büyük Starbucks protestosu! | Video 02:14
İsrail katliamına verdikleri destekle biliniyordu: New York’ta büyük Starbucks protestosu! | Video 11.11.2023 | 13:23
Norveçli doktor Gazze’den dünya liderlerine seslendi: İsrail’i ne zaman durduracaksınız? | Video 00:51
Norveçli doktor Gazze'den dünya liderlerine seslendi: "İsrail'i ne zaman durduracaksınız?" | Video 11.11.2023 | 12:57
Gazze’deki doktorlar dünyaya seslendi: Bu çok acil çağrıdır, artık ameliyat yapamayacağız | Video 02:23
Gazze'deki doktorlar dünyaya seslendi: "Bu çok acil çağrıdır, artık ameliyat yapamayacağız" | Video 11.11.2023 | 11:04
Elon Musk’tan Gazze sözleri Soykırım yaparak bir yere varamazsınız | Video 00:17
Elon Musk'tan Gazze sözleri "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız" | Video 10.11.2023 | 16:43
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti | Video 06:27
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti | Video 10.11.2023 | 15:11
Rusya, Odessa’da ticari gemiyi vurdu: 1 ölü | Video 00:25
Rusya, Odessa'da ticari gemiyi vurdu: 1 ölü | Video 10.11.2023 | 13:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA