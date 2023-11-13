Netanyahu ABD basınına konuştu! 'Çok şey biliyoruz' dedi! ABD'yi tehdit etti | Video

ABD'nin bir yandan sırtını sıvazlayıp katliam için silah sattığı bir yandan da insani duraklama çağrısında bulunduğu İsrail, acımasızca saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, CNN'e verdiği röportajda Gazze için planladıkları sonu açık açık itiraf ederken ABD'yi de tehdit etti.