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Sırbistan’da protestoculardan polise yumurtalı ve boyalı saldırı | Video

Sırbistan’da protestoculardan polise yumurtalı ve boyalı saldırı | Video

25.02.2025 | 08:30

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde iktidar karşıtı protestocular, belediye başkanlığı seçiminin gerçekleştirildiği Belediye Meclis binası ve polise yumurta, yoğurt, un ve kırmızı boya ile saldırdı. Olaylarda 5 polis yaralandı.

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Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde 1 Kasım 2024'te tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği trajik kaza sonrasında istifaya zorlanan Belediye Başkanı Milan Duric'in yerine aynı partiden yeni bir ismin seçilmesi, muhaliflerin tepkisine neden oldu. Muhalif Novi Sad Belediye Meclisi üyeleri, iktidarın meşruiyetini kaybettiğini ve Novi Sad Belediye Başkanlığı için seçim gerçekleştirme hakkı olmadığını savunarak, vatandaşları protestoya davet etti. Belediye Meclisi, iktidar partisinin desteklediği Zarko Micin'i belediye başkanı seçerken, meclis binasının dışında polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Gösteri sırasında protestocular Belediye Meclisi binası ve çevresindeki polis kordonuna yumurta, yoğurt, un ve kırmızı boyalar attı. Gösteriler sırasında en az 5 polis memurunun yaralandığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?
Sırbistan'da 1 Kasım 2024'te Novi Sad Tren İstasyonu'nun ana girişindeki beton sundurmanın çökmesi ile 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde hükümet karşıtı protestolar başlamıştı. Protestoların artarak devam etmesiyle birlikte 28 Ocak tarihinde Başbakan Milos Vucevic'in istifasıyla birlikte hükümet düşmüş, aynı gün içerisinde Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric de istifa etmişti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 20 Mart'a kadar yeni bir hükümet kurulamaması halinde erken seçime gidileceğini açıklamıştı.

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