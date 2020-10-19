Son dakika! Ermenistan ateşkesi ihlal etti Terter'e saldırdı! Canlı yayında böyle bombalandı | Video

Son dakika haberi: Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmada ateşkes anlaşmasını hiçe sayan Ermenistan alçak saldırılarına devam ediyor. Son olarak Terter'de bir pamuk fabrikasını hedef alan Ermenistan, A Haber ekibinin canlı yayında olduğu sırada havan saldırısı yaptığı anlar kaydedildi.