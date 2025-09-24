Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Türkevi'nde bir araya geldi.