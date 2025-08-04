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Ukrayna’dan Rusya’da tren istasyonuna İHA’lı saldırı | Video

Ukrayna’dan Rusya’da tren istasyonuna İHA’lı saldırı | Video

04.08.2025 | 12:19

Ukrayna’nın Rusya’ya bağlı Volgograd bölgesinde bir tren istasyonuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlerken, bir elektrik hattı da zarar gördü.

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Ukrayna, Rusya'da enerji ve ulaşım altyapısını hedef aldı. Ukrayna güçleri, Rusya'ya bağlı Volgograd bölgesinde gece saatlerinde tren istasyonuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Volgograd bölgesi valisi Andrei Bocharov, Ukrayna İHA'sının, Archeda Tren İstasyonu yakınlarındaki raylara düştüğünü belirterek, "Raylarda herhangi bir hasar tespit edilmedi" dedi. Bocharov, saldırıda bir elektrik hattının da zarar gördüğünü bildirdi. Saldırı nedeniyle istasyonda yangın çıktı.

ULAŞIM AKSADI
Rus medyası, saldırının ardından tren seferlerinde gecikme yaşandığını aktardı. Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı'ndan (Rosaviatsia) yapılan açıklamada ise Volgograd şehrindeki havaalanında uçuşların birkaç saatliğine durdurulduğu ve yerel saatle 06.00 itibarıyla yeniden başladığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca toplam 61 Ukrayna İHA'sının imha edildiği, bunlardan 6'sının Volgograd bölgesi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

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