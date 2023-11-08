Kadın girişimciye 5 yılda 150 milyar

17 yıldır kadın girişimcilere özel projeler üreten Garanti BBVA’nın KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "2000’lerde yüzde 5 olan kadın girişimci oranı yüzde 14’e kadar çıktı. Bizim de son beş yılda kadın oranı yüzde 14’e kadar çıktı. Bizim de son beş yılda kadın girişimcilere sağladığımız finansman 150 milyara ulaştı” dedigirişimcilere sağladığımız finansman 150 milyara ulaştı" dedi.