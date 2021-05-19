Video Ekonomi OCTOVAN Kurucu Ortağı Erhan Güneş "Bir tane buzdolabı göndermek istiyorsunuz 150 TL değil, 25 TL"

OCTOVAN Kurucu Ortağı Erhan Güneş "Bir tane buzdolabı göndermek istiyorsunuz 150 TL değil, 25 TL"

OCTOVAN Kurucu Ortağı Erhan Güneş
19.05.2021 | 08:11

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OCTOVAN Kurucu Ortağı Erhan Güneş Bir tane buzdolabı göndermek istiyorsunuz 150 TL değil, 25 TL 15:29
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OCTOVAN Kurucu Ortağı Bilgisayar Mühendisi Erhan Güneş, OCTOVAN'ın kuruluş hikayesi ve gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. OCTOVAN Kurucu Ortağı Erhan Güneş "Gitmek istediğimiz hem bireysel taşınmalarda hem kurumsal taşınmalardaki ihtiyaçları birleştirip bir merkez platform yaratmak"

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OCTOVAN Kurucu Ortağı Bilgisayar Mühendisi Erhan Güneş, OCTOVAN'ın kuruluş hikayesi ve gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

OCTOVAN Kurucu Ortağı Erhan Güneş, firmalarının stratejik hedefinin 'Taşınmak zorunda kalan insanların kendi hayatlarında nefret ettikleri bir sürece odaklanmak' olduğunu belirterek "Bir tane buzdolabı göndermek istiyorsunuz 150 TL değil, 25 TL! Bu buzdolabı gönderilebiliyor. OCTOVAN'ın takvimine göre gönderiliyor ama gönderiliyor... Gitmek istediğimiz hem bireysel taşınmalarda hem kurumsal taşınmalardaki ihtiyaçları birleştirip bir merkez platform yaratmak" dedi.

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