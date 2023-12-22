SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: "Enflasyon ivme kaybediyor" | Video
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. Yılmaz, "Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü" dedi.
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