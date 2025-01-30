Video Ekonomi Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: "11 milyon poliçe ile pazar payımız yüzde 14'e ulaştı" | Video
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak:

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: "11 milyon poliçe ile pazar payımız yüzde 14'e ulaştı" | Video

30.01.2025 | 16:07

Türkiye Sigorta’nın 2024 yılı finansal performansı ile birlikte 2025 yılı hedeflerini aktaran Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak şunları söyledi: “2024 yılını 100 milyar TL prim üretimi ile kapatma hedefimizi paylaşmıştım. 10 bini aşan dağıtım kanallarımızın katkısıyla ne mutlu ki; bu sözümüzü tutmayı başardık… Türkiye Sigorta olarak Hayat Dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 oranında artırıp; 101.4 milyar TL ile rekor prim üretimine imzamızı attık. Türkiye Sigorta’da pazar payımız yüzde 14’e erişirken; 11 milyon poliçe adedine ulaştık. 6 milyon müşterimiz ile milyonların sigortası olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bunca başarıya rağmen bizce daha yolun başındayız. Sigortalılaşma oranlarında ve sektörü büyütme konusunda daha gidecek bir hayli yolumuz var” dedi.

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