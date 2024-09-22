Ardahan kent merkezinde yılkı atları görsel şölen oluşturdu
Ardahan şehir merkezine inen yılkı atları görsel şölen oluşturdu. Atların geçişi vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.
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