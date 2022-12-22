ASGARİ ÜCRET 2023 BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Asgari ücret net 8.500 TL. oldu | Video

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan yeni asgari ücret zammı duyurusunu yaptı. Asgari ücret 2023 net 8.500 TL oldu.