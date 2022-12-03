Başkan Erdoğan: "Kimse yanlış hesap yapmasın, güvenlik şeridini mutlaka tamamlayacağız" | Video

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da 12 milyarlık yatırımların toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceği söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG'ye maddi ve manevi destek veren ABD'ye de tepki gösterdi. Suriye'ye planlanan olası kara harekatını eleştirenlere de seslenen Erdoğan, "Kimse yanlış hesap yapmasın. Güvenlik şeridini mutlaka tamamlayacağız" dedi.