Başkan Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen mitingde 28 Şubat aşıklarına ve darbe heveslerine açık mesaj verdi. " Aydın'dan hepsini ikaz ediyorum" diyen Başkan Erdoğan, " Hayalinizde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi bir darbe veya cunta girişimi varsa karşılaşacakları gerçek en hafif benzetmesiyle söyleyeyim, 15 Temmuz olacaktır." ifadelerini kullandı.