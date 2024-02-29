Video Haber Başkan Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Başkan Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil

Başkan Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil

29.02.2024 | 18:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen mitingde 28 Şubat aşıklarına ve darbe heveslerine açık mesaj verdi. " Aydın'dan hepsini ikaz ediyorum" diyen Başkan Erdoğan, " Hayalinizde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi bir darbe veya cunta girişimi varsa karşılaşacakları gerçek en hafif benzetmesiyle söyleyeyim, 15 Temmuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

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